Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с молодежью предложил создать региональный Совет по молодежной политике и возглавить его, сообщает... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:32:00+03:00
ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с молодежью предложил создать региональный Совет по молодежной политике и возглавить его, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров во вторник встретился с организаторами и участниками регионального фестиваля "ТриЧетыре", который в этом году прошел в Волгограде в третий раз, в нем приняли участие в общей сложности более 500 тысяч человек. Отмечается, что участники встречи обсудили не только итоги прошедшего и планы следующего фестиваля, но и создание нового совещательного органа.
"Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики, считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики. Учитывая стратегический характер задач формирования и реализации молодежной политики, считаю правильным лично возглавить такой совет", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что участники встречи поддержали инициативу главы региона.