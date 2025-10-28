Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе

По информации администрации Волгоградской области, Бочаров во вторник встретился с организаторами и участниками регионального фестиваля "ТриЧетыре", который в этом году прошел в Волгограде в третий раз, в нем приняли участие в общей сложности более 500 тысяч человек. Отмечается, что участники встречи обсудили не только итоги прошедшего и планы следующего фестиваля, но и создание нового совещательного органа.