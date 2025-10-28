Рейтинг@Mail.ru
28.10.2025
Волгоградская область
Волгоградская область
 
14:32 28.10.2025
Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе
Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе - РИА Новости, 28.10.2025
Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с молодежью предложил создать региональный Совет по молодежной политике и возглавить его, сообщает... РИА Новости, 28.10.2025
волгоградская область
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
волгоградская область
волгоград
волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
Волгоградский губернатор возглавит Совет по молодежной политике в регионе

Бочаров предложил создать региональный Совет по молодежной политике

© Depositphotos.com / DangubicМолодые люди делают селфи в ресторане
Молодые люди делают селфи в ресторане - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Depositphotos.com / Dangubic
Молодые люди делают селфи в ресторане . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с молодежью предложил создать региональный Совет по молодежной политике и возглавить его, сообщает пресс-служба администрации региона.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров во вторник встретился с организаторами и участниками регионального фестиваля "ТриЧетыре", который в этом году прошел в Волгограде в третий раз, в нем приняли участие в общей сложности более 500 тысяч человек. Отмечается, что участники встречи обсудили не только итоги прошедшего и планы следующего фестиваля, но и создание нового совещательного органа.
"Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики, считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики. Учитывая стратегический характер задач формирования и реализации молодежной политики, считаю правильным лично возглавить такой совет", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что участники встречи поддержали инициативу главы региона.
Волгоградская областьВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
Заголовок открываемого материала