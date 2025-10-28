РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты для пополнения регионального бюджета в условиях ограниченности доходов, однако все социальные обязательства будут выполнены, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

"Исходя из той ставки, тех условий, которые нам дают банки, приняли непростое решение - постараться обойтись без привлечения коммерческих кредитов", - заявил Слюсарь. Он охарактеризовал это решение как "непростое, но обоснованное и безальтернативное".

Он отметил, что в сложившихся условиях региону придется работать в крайне напряженном бюджетном режиме, пересмотрев расходы, однако это не повлияет на исполнение имеющихся у бюджета социальных обязательств.

"Будем жить на то, что соберем в бюджет до конца года. Расходы придется сократить. Но это не касается защищенных статей бюджета. Все социальные обязательства мы продолжим выполнять. Зарплаты учителей, врачей, все выплаты и обязательства перед людьми - остаются в неприкосновенности", - подчеркнул глава региона.