Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты - РИА Новости, 28.10.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
13:29 28.10.2025
Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты
Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты - РИА Новости, 28.10.2025
Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты
Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты для пополнения регионального бюджета в условиях ограниченности доходов, однако все социальные... РИА Новости, 28.10.2025
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Ростовская область не будет привлекать коммерческие кредиты для пополнения регионального бюджета в условиях ограниченности доходов, однако все социальные обязательства будут выполнены, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
"Исходя из той ставки, тех условий, которые нам дают банки, приняли непростое решение - постараться обойтись без привлечения коммерческих кредитов", - заявил Слюсарь. Он охарактеризовал это решение как "непростое, но обоснованное и безальтернативное".
27 октября, 16:16
МФЦ Ростовской области подтвердили статус лучших в России
27 октября, 16:16
Он отметил, что в сложившихся условиях региону придется работать в крайне напряженном бюджетном режиме, пересмотрев расходы, однако это не повлияет на исполнение имеющихся у бюджета социальных обязательств.
"Будем жить на то, что соберем в бюджет до конца года. Расходы придется сократить. Но это не касается защищенных статей бюджета. Все социальные обязательства мы продолжим выполнять. Зарплаты учителей, врачей, все выплаты и обязательства перед людьми - остаются в неприкосновенности", - подчеркнул глава региона.
Слюсарь поручил всем структурным подразделениям правительства до 1 ноября представить предложения по оптимизации расходов. "Все предложения нужно будет подготовить до 1 ноября и подойти рационально, с умом, разумно посмотреть, что из запланированного в этом году можно перенести на 2026 год", - приводятся его слова в сообщении правительства региона.
24 октября, 20:12
Привокзальную площадь благоустроят в Ростове-на-Дону
24 октября, 20:12
 
