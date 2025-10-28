Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/slutskij-2051331732.html
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии - РИА Новости, 28.10.2025
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии
Возможный союз Венгрии, Словакии и Чехии станет противовесом так называемой "коалиции желающих", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T21:15:00+03:00
2025-10-28T21:15:00+03:00
в мире
венгрия
словакия
чехия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20251028/alyans-2051149686.html
https://ria.ru/20251028/putin-2051307993.html
венгрия
словакия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, словакия, чехия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, politico
В мире, Венгрия, Словакия, Чехия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Politico
Слуцкий прокомментировал идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

Слуцкий: может стать противовесом "коалиции желающих" - Слуцкий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Возможный союз Венгрии, Словакии и Чехии станет противовесом так называемой "коалиции желающих", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе, сообщает издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
Вчера, 12:46
"Альянс станет противовесом так называемой "коалиции желающих", провоцирующей эскалацию украинского конфликта. Двойные стандарты евроястребов и искажение ими реальной ситуации – "рифы", которые неизбежно потопят Европу", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что будущее останется за политиками, ориентированными на национальные интересы, а "не на войну против России до последнего украинца".
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
На Западе признали тяжелую правду после предупреждения от Путина
Вчера, 19:15
 
В миреВенгрияСловакияЧехияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала