Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто второй год подряд начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке, поблагодарив организаторов за приглашение и добавив, что за участие в конференции его будут критиковать.
Во вторник в столице Белоруссии открылась III Минская международная конференция по евразийской безопасности, участники которой обсуждают формирование новой архитектуры безопасности и диалог между Востоком и Западом. В числе участвующих - министр иностранных дел Венгрии, президент Республики Сербской Милорад Додик, министры иностранных дел России, КНДР, Мьянмы, спецпосланник правительства Китая по делам Евразии.
"Уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение. Это для меня большая честь, что вы меня в третий раз приглашаете. Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня", - сказал Сийярто на русском языке.