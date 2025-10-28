Рейтинг@Mail.ru
12:38 28.10.2025 (обновлено: 12:51 28.10.2025)
Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске
Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске
в мире, венгрия, белоруссия, петер сийярто, милорад додик, минск
В мире, Венгрия, Белоруссия, Петер Сийярто, Милорад Додик, Минск
Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто второй год подряд начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке, поблагодарив организаторов за приглашение и добавив, что за участие в конференции его будут критиковать.
Во вторник в столице Белоруссии открылась III Минская международная конференция по евразийской безопасности, участники которой обсуждают формирование новой архитектуры безопасности и диалог между Востоком и Западом. В числе участвующих - министр иностранных дел Венгрии, президент Республики Сербской Милорад Додик, министры иностранных дел России, КНДР, Мьянмы, спецпосланник правительства Китая по делам Евразии.
"Уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение. Это для меня большая честь, что вы меня в третий раз приглашаете. Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня", - сказал Сийярто на русском языке.
Песков объяснил интерес Венгрии к российским энергоносителям
Заголовок открываемого материала