Сийярто на русском языке начал выступление на конференции в Минске

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто второй год подряд начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке, поблагодарив организаторов за приглашение и добавив, что за участие в конференции его будут критиковать.