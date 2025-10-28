Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште

БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске заявил, что если саммит РФ и США состоится, то он точно пройдет в Будапеште.