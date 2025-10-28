Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/sijjarto-2051216526.html
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште - РИА Новости, 28.10.2025
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске заявил, что если РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T15:04:00+03:00
2025-10-28T15:04:00+03:00
в мире
россия
венгрия
минск
петер сийярто
сергей лавров
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251028/alyans-2051149686.html
россия
венгрия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, минск, петер сийярто, сергей лавров, facebook
В мире, Россия, Венгрия, Минск, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Facebook
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште

Сийярто: если будет мирный саммит России и США, то он точно пройдет в Будапеште

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске заявил, что если саммит РФ и США состоится, то он точно пройдет в Будапеште.
"Нет никаких сомнений в том, что если будет мирный саммит, он, безусловно, состоится в Будапеште", - сказал Сийярто, трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле прокомментировали идею создания альянса Венгрии, Словакии и Чехии
Вчера, 12:46
 
В миреРоссияВенгрияМинскПетер СийяртоСергей ЛавровFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала