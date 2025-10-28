https://ria.ru/20251028/sijjarto-2051216526.html
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
Сийярто заявил, что саммит России и США точно пройдет в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Минске заявил, что если РИА Новости, 28.10.2025
