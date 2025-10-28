https://ria.ru/20251028/shturmoviki-2051124641.html
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР
Штурмовики французского иностранного легиона размещены в приграничных районах Польши, их планируют перебросить в центральные области Украины, сообщило... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:33:00+03:00
2025-10-28T11:33:00+03:00
2025-10-28T11:33:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877827735_0:190:3000:1878_1920x0_80_0_0_ffb3e9d01d6495fcc2d3ab81ceed4f0f.jpg
https://ria.ru/20251028/frantsiya-2051121572.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877827735_300:0:3000:2025_1920x0_80_0_0_2fb48207f563da2c61195f1e355ea38c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР
СВР: Французский иностранный легион на границе с Польшей перебросят на Украину