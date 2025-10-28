Рейтинг@Mail.ru
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
11:33 28.10.2025
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР - РИА Новости, 28.10.2025
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР
Штурмовики французского иностранного легиона размещены в приграничных районах Польши, их планируют перебросить в центральные области Украины, сообщило... РИА Новости, 28.10.2025
в мире, украина, польша, россия, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Польша, Россия, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Французского легионеры готовятся к переброске на Украину, заявила СВР

СВР: Французский иностранный легион на границе с Польшей перебросят на Украину

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Штурмовики французского иностранного легиона размещены в приграничных районах Польши, их планируют перебросить в центральные области Украины, сообщило пресс-бюро СВР России.
По данным СВР, президент Франции Эммануэль Макрон грезит военной интервенцией на Украину.
"Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины", - говорится в сообщении.
Французские военные во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Франция готовится ввести на Украину около двух тысяч военных, сообщила СВР
В миреУкраинаПольшаРоссияЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
