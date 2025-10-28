Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели - РИА Новости, 28.10.2025
14:36 28.10.2025
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели
Менее одного процента беспилотников, запущенных по российской критической инфраструктуре, долетают до цели, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
россия
нижний новгород
сергей шойгу
россия
нижний новгород
2025
Новости
безопасность, россия, нижний новгород, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Нижний Новгород, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели

Шойгу: менее 1% БПЛА, запущенных по критическим объектам в РФ, долетают до цели

Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Сергей Шойгу. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Менее одного процента беспилотников, запущенных по российской критической инфраструктуре, долетают до цели, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу провел в Нижнем Новгороде выездное совещание в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
"Если говорить в процентном отношении, то меньше одного процента беспилотников долетают", - сказал Шойгу журналистам.
Он уточнил, что все российские нефтяные и газовые компании принимают максимальные меры для защиты. Это меры инженерного характера, а также работа мобильных огневых групп, которые занимаются поражением летающих объектов, отметил секретарь Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Шойгу рассказал об угрозах безопасности в Приволжье
Вчера, 11:59
 
БезопасностьРоссияНижний НовгородСергей Шойгу
 
 
Заголовок открываемого материала