Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели
Менее одного процента беспилотников, запущенных по российской критической инфраструктуре, долетают до цели, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели
Шойгу: менее 1% БПЛА, запущенных по критическим объектам в РФ, долетают до цели