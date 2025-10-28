Шойгу рассказал, сколько вражеских беспилотников долетают до цели

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Менее одного процента беспилотников, запущенных по российской критической инфраструктуре, долетают до цели, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Если говорить в процентном отношении, то меньше одного процента беспилотников долетают", - сказал Шойгу журналистам.