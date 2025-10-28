Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил ущерб от ударов БПЛА по российской инфраструктуре - РИА Новости, 28.10.2025
14:48 28.10.2025
Шойгу оценил ущерб от ударов БПЛА по российской инфраструктуре
Шойгу оценил ущерб от ударов БПЛА по российской инфраструктуре
безопасность
россия
нижний новгород
сергей шойгу
россия
нижний новгород
безопасность, россия, нижний новгород, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Нижний Новгород, Сергей Шойгу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Повреждения от ударов беспилотников по российской инфраструктуре оперативно ликвидируются и не несут вклада в дестабилизацию обстановки в стране, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу провел в Нижнем Новгороде выездное совещание по вопросу защиты критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.
"Что касается повреждений, да, они есть. Но они достаточно оперативно ликвидируются, и какого-либо серьёзного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут - и не могут нести", - сказал он журналистам.
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
БезопасностьРоссияНижний НовгородСергей Шойгу
 
 
