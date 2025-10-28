https://ria.ru/20251028/shojgu-2051211229.html
Шойгу оценил ущерб от ударов БПЛА по российской инфраструктуре
безопасность
россия
нижний новгород
сергей шойгу
Шойгу: удары дронов ВСУ не дестабилизируют обстановку в России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Повреждения от ударов беспилотников по российской инфраструктуре оперативно ликвидируются и не несут вклада в дестабилизацию обстановки в стране, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Шойгу
провел в Нижнем Новгороде
выездное совещание по вопросу защиты критически важных объектов в Приволжском федеральном округе.
"Что касается повреждений, да, они есть. Но они достаточно оперативно ликвидируются, и какого-либо серьёзного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут - и не могут нести", - сказал он журналистам.