Шойгу оценил ущерб от ударов БПЛА по российской инфраструктуре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Повреждения от ударов беспилотников по российской инфраструктуре оперативно ликвидируются и не несут вклада в дестабилизацию обстановки в стране, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Что касается повреждений, да, они есть. Но они достаточно оперативно ликвидируются, и какого-либо серьёзного урона или вклада в дестабилизацию обстановки в стране с топливом, с уборочной кампанией, отопительным сезоном они не несут - и не могут нести", - сказал он журналистам.