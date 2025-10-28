Рейтинг@Mail.ru
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта - РИА Новости, 28.10.2025
00:09 28.10.2025
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта
Попытки Запада представить Российскую империю и СССР в роли "оккупанта" и "колонизатора" обречены, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:09:00+03:00
2025-10-28T00:09:00+03:00
в мире
российская империя
россия
ссср
сергей шойгу
российская империя
россия
ссср
в мире, российская империя, россия, ссср, сергей шойгу
В мире, Российская империя, Россия, СССР, Сергей Шойгу
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта

Шойгу: попытки Запада представить Россию как оккупанта обречены

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Попытки Запада представить Российскую империю и СССР в роли "оккупанта" и "колонизатора" обречены, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru.
«
"Запад представляет Российскую империю и Советский Союз в роли "оккупанта" и "колонизатора", который якобы эксплуатировал в своих интересах ресурсы национальных регионов и препятствовал развитию государственности и самобытности их народов. Однако эти попытки не выдерживают никакой научной критики и опровергаются самой историей", - написал Шойгу.
Он добавил, что новые земли, как правило, объединялись с Россией в связи с необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, а также стремясь вместе вернуть ранее захваченные у них территории.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части
В миреРоссийская империяРоссияСССРСергей Шойгу
 
 
Заголовок открываемого материала