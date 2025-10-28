https://ria.ru/20251028/shojgu-2051061564.html
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта
Попытки Запада представить Российскую империю и СССР в роли "оккупанта" и "колонизатора" обречены, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу ответил на попытки Запада представить СССР как оккупанта
Шойгу: попытки Запада представить Россию как оккупанта обречены