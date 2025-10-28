Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал ключевую задачу России - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 28.10.2025 (обновлено: 00:06 28.10.2025)
https://ria.ru/20251028/shojgu-2051060637.html
Шойгу назвал ключевую задачу России
Шойгу назвал ключевую задачу России - РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу назвал ключевую задачу России
Ключевой задачей России сегодня является укрепление межнационального мира внутри страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:05:00+03:00
2025-10-28T00:06:00+03:00
россия
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_0:76:2960:1741_1920x0_80_0_0_ef9c2dc759cd975c9b8417dd318ecee7.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048971656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019768447_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_f91b14f5ba1a007121fc0d0fe09da729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу назвал ключевую задачу России

Шойгу назвал укрепление межнационального мира ключевой задачей России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ключевой задачей России сегодня является укрепление межнационального мира внутри страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Государство уделяет пристальное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остается укрепление межнационального мира, нашей уникальной культуры и традиционных ценностей", - говорится в статье Шойгу на сайте aif.ru.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что в России представители около 200 национальностей проживают в мире и согласии, причём народы на протяжении столетий вносят значимый многогранный вклад в укрепление российской государственности и развитие страны.
Достижения различных народов, населяющих РФ, в самых разных сферах он назвал неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния России. По словам Шойгу, россияне искренне гордятся и дорожат уникальным многообразием обычаев, традиций и языков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет России
17 октября, 19:40
 
РоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала