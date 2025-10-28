https://ria.ru/20251028/shojgu-2051060637.html
Шойгу назвал ключевую задачу России
Ключевой задачей России сегодня является укрепление межнационального мира внутри страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.10.2025
Шойгу назвал укрепление межнационального мира ключевой задачей России
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ключевой задачей России сегодня является укрепление межнационального мира внутри страны, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Государство уделяет пристальное внимание сохранению самобытности каждого народа России
. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остается укрепление межнационального мира, нашей уникальной культуры и традиционных ценностей", - говорится в статье Шойгу
на сайте aif.ru
.
Секретарь Совбеза РФ отметил, что в России представители около 200 национальностей проживают в мире и согласии, причём народы на протяжении столетий вносят значимый многогранный вклад в укрепление российской государственности и развитие страны.
Достижения различных народов, населяющих РФ, в самых разных сферах он назвал неотъемлемой частью богатейшего исторического, научного, культурного, духовного достояния России. По словам Шойгу, россияне искренне гордятся и дорожат уникальным многообразием обычаев, традиций и языков.