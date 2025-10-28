https://ria.ru/20251028/shkola-2051106416.html
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала школа
Школа получила повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2025
белгородская область
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала школа
