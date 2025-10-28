Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала школа
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 28.10.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала школа
Школа получила повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, пострадавших нет
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала школа

В Белгородской области при атаке ударного БПЛА ВСУ пострадала школа

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Школа получила повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
"В результате инцидента с беспилотником ВСУ в Белгородской области повреждено здание школы. К счастью, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что повреждения от БПЛА также получил объект торговли.
