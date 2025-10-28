Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе

Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото

КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область досрочно выполнила программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", правительство региона обратилось в Минздрав РФ за дополнительным финансированием, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с главой регионального минздрава Анной Черновой, возглавившей министерство около года назад. Обсудили, что за это время уже удалось сделать, какие вопросы требуют скорейшего решения.

Разговор, по словам губернатора, начали с самого главного – решения вопроса дефицита кадров. По данным губернатора, в этом году после окончания вузов по целевым договорам в медучреждения региона пришли 116 врачей и 113 средних медработников. Заключено еще 147 договоров. Плюс по программам ординатуры обучается 38 специалистов, добавил Шапша.

"Досрочно на 100% выполнили программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". Меры соцподдержки получил 41 медработник. Обратились в Минздрав РФ за дополнительным финансированием. Есть заявки от медиков, которые планируют приехать на работу в наш регион", - сообщил глава Калужской области.

Еще один из рассмотренных на встрече вопросов – жалобы на нехватку врачей в детской стоматологии. "Поставил задачу представить мне план первоочередных мер. И в целом не снижать внимания к решению кадровых вопросов", - отметил Шапша.

Губернатор подчеркнул, что сфера здравоохранения требует постоянного внимания.