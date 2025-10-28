https://ria.ru/20251028/shapsha-2051267020.html
Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе
КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область досрочно выполнила программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", правительство региона обратилось в Минздрав РФ за дополнительным финансированием, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с главой регионального минздрава Анной Черновой, возглавившей министерство около года назад. Обсудили, что за это время уже удалось сделать, какие вопросы требуют скорейшего решения.
Разговор, по словам губернатора, начали с самого главного – решения вопроса дефицита кадров. По данным губернатора, в этом году после окончания вузов по целевым договорам в медучреждения региона пришли 116 врачей и 113 средних медработников. Заключено еще 147 договоров. Плюс по программам ординатуры обучается 38 специалистов, добавил Шапша.
"Досрочно на 100% выполнили программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". Меры соцподдержки получил 41 медработник. Обратились в Минздрав РФ за дополнительным финансированием. Есть заявки от медиков, которые планируют приехать на работу в наш регион", - сообщил глава Калужской области.
Еще один из рассмотренных на встрече вопросов – жалобы на нехватку врачей в детской стоматологии. "Поставил задачу представить мне план первоочередных мер. И в целом не снижать внимания к решению кадровых вопросов", - отметил Шапша.
Губернатор подчеркнул, что сфера здравоохранения требует постоянного внимания.
"Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Важно и дальше обеспечивать обновление первичного звена. Ритмичное снабжение льготными лекарствами. Усиливать профилактику. Поставил задачу Анне Черновой во всей этой работе учитывать наказы и предложения жителей", - резюмировал Шапша.