Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе - 28.10.2025
Калужская область
Калужская область
 
17:31 28.10.2025
Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе
Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе
калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе

Пациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область досрочно выполнила программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", правительство региона обратилось в Минздрав РФ за дополнительным финансированием, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор рассказал в своем Telegram-канале, что провел рабочую встречу с главой регионального минздрава Анной Черновой, возглавившей министерство около года назад. Обсудили, что за это время уже удалось сделать, какие вопросы требуют скорейшего решения.
Разговор, по словам губернатора, начали с самого главного – решения вопроса дефицита кадров. По данным губернатора, в этом году после окончания вузов по целевым договорам в медучреждения региона пришли 116 врачей и 113 средних медработников. Заключено еще 147 договоров. Плюс по программам ординатуры обучается 38 специалистов, добавил Шапша.
"Досрочно на 100% выполнили программы "Земский доктор", "Земский фельдшер". Меры соцподдержки получил 41 медработник. Обратились в Минздрав РФ за дополнительным финансированием. Есть заявки от медиков, которые планируют приехать на работу в наш регион", - сообщил глава Калужской области.
Еще один из рассмотренных на встрече вопросов – жалобы на нехватку врачей в детской стоматологии. "Поставил задачу представить мне план первоочередных мер. И в целом не снижать внимания к решению кадровых вопросов", - отметил Шапша.
Губернатор подчеркнул, что сфера здравоохранения требует постоянного внимания.
"Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Важно и дальше обеспечивать обновление первичного звена. Ритмичное снабжение льготными лекарствами. Усиливать профилактику. Поставил задачу Анне Черновой во всей этой работе учитывать наказы и предложения жителей", - резюмировал Шапша.
