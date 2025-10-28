https://ria.ru/20251028/sevastopol-2051338081.html
Нефтепродукты попали в бухту в Севастополе после ЧП с плавкраном
Загрязнение нефтепродуктами произошло в Южной бухте Севастополя после происшествия с плавкраном, сообщает Черноморо-Азовское морское управление... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
севастопольский морской завод
происшествия, севастополь, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), севастопольский морской завод
В Южной бухте Севастополя после аварии с плавкраном произошло загрязнение