Саркози отменил свидания с семьей и адвокатом, сообщили СМИ

"Бывший глава государства, содержащийся в тюрьме Санте, был вынужден отложить визит своих близких и адвоката. Двойная отсрочка была вызвана прибытием в учреждение двоих депутатов от партии "Непокорившаяся Франция" - Юго Берналисиса и Даниэли Обоно, которые прибыли для расследования гипотетического "особого привилегированного обращения" с бывшим президентом", - сообщает радиостанция.

На прошлой неделе Саркози поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских из спецподразделения, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение приняли из-за угроз для Саркози. Их характер министр не уточнил.