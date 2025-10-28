Саркози отменил свидания с семьей и адвокатом, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, заключенный в парижскую тюрьму Санте, отменил свидания с семьей и адвокатом из-за неожиданного визита депутатов, которые подозревают его в привилегированном содержании, сообщает во вторник радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"Бывший глава государства, содержащийся в тюрьме Санте, был вынужден отложить визит своих близких и адвоката. Двойная отсрочка была вызвана прибытием в учреждение двоих депутатов от партии "Непокорившаяся Франция" - Юго Берналисиса и Даниэли Обоно, которые прибыли для расследования гипотетического "особого привилегированного обращения" с бывшим президентом", - сообщает радиостанция.
СМИ сообщили об издевательствах над Саркози в тюрьме
23 октября, 15:15
Депутатам в сопровождении журналистов отказали в доступе к камере Саркози. Для доступа к заключенному требуется его предварительное согласие. При этом отмечается, что у депутатов есть право на посещение всех мест общего пользования пенитенциарных учреждений.
По информации СМИ, экс-президент решил отложить встречу с семьей и адвокатом, чтобы избежать незапланированных съемок фото- и видеоматериалов со стороны журналистов.
На прошлой неделе Саркози поместили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских из спецподразделения, которые будут обеспечивать его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение приняли из-за угроз для Саркози. Их характер министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.