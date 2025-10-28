https://ria.ru/20251028/saratov-2051340934.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости, 28.10.2025
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T23:14:00+03:00
2025-10-28T23:14:00+03:00
2025-10-28T23:14:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_0:120:3069:1847_1920x0_80_0_0_8b29dac292c4d0e92754b225f503a365.jpg
https://ria.ru/20251028/bespilotnik-2051339086.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003784713_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_85fbeaf9238aa993eb59dc57dd18364c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова