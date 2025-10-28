Рейтинг@Mail.ru
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
05:42 28.10.2025 (обновлено: 05:59 28.10.2025)
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
Образец импортозамещенного МС-21 поднялся в небо
россия
россия, ростех, иркутский авиационный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, экономика
Россия, Ростех, Иркутский авиационный завод, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21, Экономика
В Иркутске взлетел импортозамещенный МС-21, на котором тестировали работу ПД-14

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Образец импортозамещенного МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщил Минпромторг России в Telegram-канале.
"Первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что данный самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Помимо двигателя, созданный на предприятиях "Ростеха" МС-21 получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем и так далее. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснял "Ростех".
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Заголовок открываемого материала