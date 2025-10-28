https://ria.ru/20251028/sakhalin-2051116734.html
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 28.10.2025
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП
Все объекты водоснабжения в Южно-Сахалинске запущены в работу вслед за возобновлением подачи электроэнергии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.10.2025
