В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП
10:59 28.10.2025 (обновлено: 11:00 28.10.2025)
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 28.10.2025
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП
Все объекты водоснабжения в Южно-Сахалинске запущены в работу вслед за возобновлением подачи электроэнергии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.10.2025
жкх
южно-сахалинск
сахалин
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
жкх, южно-сахалинск, сахалин, происшествия
ЖКХ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Происшествия
В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после аварии на ЛЭП

В Южно-Сахалинске восстановили водоснабжение после устранения аварии на ЛЭП

© Fotolia / JJВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Fotolia / JJ
Водопроводный кран. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Все объекты водоснабжения в Южно-Сахалинске запущены в работу вслед за возобновлением подачи электроэнергии, сообщает правительство региона.
"В первую очередь были запущены крупные водозаборы, питающие наибольшую часть потребителей. Особое внимание специалисты уделили учреждениям социально значимого характера", - говорится в сообщении.
По информации властей области, в настоящее время продолжаются локальные восстановительные работы.
Во вторник пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго" сообщила, что электроснабжение потребителей в южных и центральных районах Сахалина полностью восстановлено.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотроса на ЛЭП
Вчера, 09:23
 
ЖКХЮжно-СахалинскСахалинПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
