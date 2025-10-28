Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотроса на ЛЭП

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили в правительстве региона.
Ранее в областном правительстве сообщили об отключении электроснабжения в ряде районов из-за срабатывания системы защит. Без света остались 9-й, 12-й, 13-й микрорайоны Южно-Сахалинска, Дальнее, Поронайск, Макаров, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков. Энергетики частично восстановили подачу электричества.
"Причина сбоя в электроснабжении установлена. Специалисты выяснили: к нештатной ситуации привел обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске "Центральную" и "Южно-Сахалинскую", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
В правительстве уточнили, что поврежденный грозотрос упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы.
