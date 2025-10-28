Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотроса на ЛЭП

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в ряде районов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске, сообщили в правительстве региона.