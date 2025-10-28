На Сахалине полностью восстановили нарушенное из-за аварии электроснабжение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Электроснабжение потребителей в южных и центральных районах Сахалина, нарушенное из-за нештатной ситуации, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".
"К 16.00 (8.00 мск) подача электроэнергии была восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении компании.
По информации энергохолдинга, нештатная ситуация возникла утром 28 октября из-за обрыва грозотроса на одной из высоковольтных линий электропередачи, что привело к временным ограничениям электроснабжения в центральных и южных районах Сахалина.
"Благодаря слаженным действиям диспетчеров и ремонтных бригад уже к 9.00 (01.00 мск) была собрана единая схема из линий электропередачи, соединившая Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Это позволило начать поэтапное восстановление подачи электроэнергии потребителям", - отмечает пресс-служба, подчеркнув, что работы проводились поэтапно, чтобы не допустить повреждение энергооборудования.
