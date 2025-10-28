Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 28.10.2025
08:27 28.10.2025
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 28.10.2025
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП
Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" восстановили электроснабжение на 99% на Сахалине, информирует пресс-служба компании. РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
сахалин
сахалинская область
сахалин
сахалинская область
происшествия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП

На Сахалине нарушенное из-за аварии на ЛЭП электроснабжение восстановлено на 99%

© РИА Новости / Илья Наймушин
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" восстановили электроснабжение на 99% на Сахалине, информирует пресс-служба компании.
"По оперативным данным, по состоянию на 15.30 (7.30 мск) электроснабжение потребителей Сахалинской области восстановлено на 99%", - говорится в сообщении энергохолдинга.
Как отмечает пресс-служба, основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена. Энергосистема региона функционирует в штатном режиме, все основные высоковольтные линии электропередачи находятся под напряжением.
В настоящее время ремонтные бригады работают на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, которые станут завершающим этапом по полной нормализации энергоснабжения области.
"Ситуация находится на постоянном контроле. Наши специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее подать электроэнергию каждому оставшемуся потребителю. Мы благодарим жителей за понимание и терпение", – цитирует пресс-служба гендиректора "Сахалинэнерго" Павла Яковлева.
22 октября, 07:34
 
