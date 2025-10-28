На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" восстановили электроснабжение на 99% на Сахалине, информирует пресс-служба компании.

"По оперативным данным, по состоянию на 15.30 (7.30 мск) электроснабжение потребителей Сахалинской области восстановлено на 99%", - говорится в сообщении энергохолдинга.

Как отмечает пресс-служба, основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена. Энергосистема региона функционирует в штатном режиме, все основные высоковольтные линии электропередачи находятся под напряжением.

В настоящее время ремонтные бригады работают на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, которые станут завершающим этапом по полной нормализации энергоснабжения области.