https://ria.ru/20251028/sakhalin-2051090798.html
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП - РИА Новости, 28.10.2025
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП
Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" восстановили электроснабжение на 99% на Сахалине, информирует пресс-служба компании. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T08:27:00+03:00
2025-10-28T08:27:00+03:00
2025-10-28T08:27:00+03:00
происшествия
сахалин
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg
https://ria.ru/20251022/zaes-2049752838.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34aa096e5aa653fd53a6707cf759d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине электроснабжение восстановлено на 99% после аварии на ЛЭП
На Сахалине нарушенное из-за аварии на ЛЭП электроснабжение восстановлено на 99%
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" восстановили электроснабжение на 99% на Сахалине, информирует пресс-служба компании.
"По оперативным данным, по состоянию на 15.30 (7.30 мск) электроснабжение потребителей Сахалинской области
восстановлено на 99%", - говорится в сообщении энергохолдинга.
Как отмечает пресс-служба, основная задача по ликвидации последствий нештатной ситуации выполнена. Энергосистема региона функционирует в штатном режиме, все основные высоковольтные линии электропередачи находятся под напряжением.
В настоящее время ремонтные бригады работают на двух участках линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, которые станут завершающим этапом по полной нормализации энергоснабжения области.
"Ситуация находится на постоянном контроле. Наши специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее подать электроэнергию каждому оставшемуся потребителю. Мы благодарим жителей за понимание и терпение", – цитирует пресс-служба гендиректора "Сахалинэнерго" Павла Яковлева.