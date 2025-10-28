Рейтинг@Mail.ru
22:43 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии назвал решение Литвы остановить работу КПП парадоксом
в мире, литва, белоруссия, минск, максим рыженков, евросоюз
В мире, Литва, Белоруссия, Минск, Максим Рыженков, Евросоюз
Максим Рыженков
Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал парадоксом и инструментом давления на Минск решения Литвы по границе, которая приостанавливает работу КПП из соображений якобы безопасности, но одновременно разрешает пропуск отдельных категорий лиц.
"Какой-то парадокс с точки зрения безопасности… Нет тут никакой угрозы безопасности. Это просто инструмент давления на белорусскую сторону, чтобы тема была в топе Евросоюза, у которого будут просить денег", - сказал министр, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Калининград - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Кремле отреагировали на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград
Вчера, 12:38
Такое заявление Рыженков сделал, напомнив о заявлениях Литвы о метеозондах с контрабандой, якобы попавших на ее территорию из Белоруссии, что в итоге привело к одностороннему закрытию Вильнюсом общей границы. Министр с недоумением отметил, что в Литве посчитали шары с контрабандой большой угрозой для безопасности и закрыли границу, но оставили при этом возможность пропуска для дипломатов и граждан ЕС.
Рыженков заявил , что, если такие факты с проникновением метеозондов из Белоруссии действительно имели место, то на территории Литвы должны быть получатели контрабанды. Он призвал Литву разобраться с криминальным бизнесом на ее территории, пояснив, что если там не будет контрабандистов, то никто и не будет им нелегально перенаправлять сигареты из Белоруссии.
В целом глава белорусского МИД подверг критике политику стран Балтии в отношении Белоруссии.
"Мы с большим непониманием смотрим, как наши балтийские соседи сами обрезают все логистические цепочки, торговые связи, железнодорожные каналы, свои мощности в портах только для того, чтобы не дать какому-то нашему товару дойти на внешние рынки. Для вас, друзья (соседние страны ЕС – ред.), это в большей степени проблема, чем для нас", - сказал Рыженков, отмечая, что Минск научился жить в условиях ограничений.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко высказался об инциденте с метеозондами в Литве
Вчера, 11:07
"Без нас, без России… без Евразии, Литва, Латвия – это периферия международной политики. Если дальше нет движения, то периферия Европейского союза. А что-то другое, кроме "угрозы с Востока" Евросоюзу они предложить не могут. Поэтому так громко и говорят об "угрозе" из Беларуси", - сказал министр.
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено полностью. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через этот участок границы некоторые категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко назвал закрытие Литвой границы с Белоруссией аферой
Вчера, 11:03
 
В миреЛитваБелоруссияМинскМаксим РыженковЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала