Глава МИД Белоруссии назвал решение Литвы остановить работу КПП парадоксом

"Какой-то парадокс с точки зрения безопасности… Нет тут никакой угрозы безопасности. Это просто инструмент давления на белорусскую сторону, чтобы тема была в топе Евросоюза, у которого будут просить денег", - сказал министр, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Рыженков заявил , что, если такие факты с проникновением метеозондов из Белоруссии действительно имели место, то на территории Литвы должны быть получатели контрабанды. Он призвал Литву разобраться с криминальным бизнесом на ее территории, пояснив, что если там не будет контрабандистов, то никто и не будет им нелегально перенаправлять сигареты из Белоруссии.