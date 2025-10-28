Рейтинг@Mail.ru
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/rubio-2051088186.html
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова - РИА Новости, 28.10.2025
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в шутку назвал нечестной ситуацию, когда его японский коллега отказался от... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T07:46:00+03:00
2025-10-28T07:46:00+03:00
в мире
сша
япония
марко рубио
тосимицу мотэги
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html
https://ria.ru/20251028/yaponiya-2051082238.html
https://ria.ru/20251028/japonija-2051076815.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, марко рубио, тосимицу мотэги, дональд трамп
В мире, США, Япония, Марко Рубио, Тосимицу Мотэги, Дональд Трамп
Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова

Рубио в шутку назвал нечестным, что главе МИД Японии не нужен переводчик

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в шутку назвал нечестной ситуацию, когда его японский коллега отказался от последовательного перевода при беседе.
"В первую очередь, я хотел бы выразить признательность за возможность встретиться с Вами, господин министр, уже второй раз за 24 часа в разных странах", - начал свою речь Рубио и затем взял паузу для того, чтобы его слова были переведены на японский язык.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США
9 августа 2024, 06:55
Переводчик начал было перевод, но Мотэги его остановил, сказав, что все понимает.
"О, вы понимаете? Так нечестно!", - пошутил в ответ госсекретарь США.
По словам Рубио, подписание документов главами государств ранее во вторник, а также торговая сделка и другие формы сотрудничества базируются на мощном фундаменте отношений, который был заложен десятиления назад.
"Экономическая основа чрезвычайно прочная. И некоторые партнерства в бизнесе были выдающимися. Теперь же необходимо модернизировать наши отношения в ответ на вызовы 21 века, включая в сферах технологии, кибербезопасности, персональных данных. Невозможно жить в мире, где другие могли бы доминировать над нами", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время подписания американо-японского торгового соглашения. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса
Вчера, 06:11
Госсекретарь США также заявил, что наступающая эра отношений с Японией является очень волнующей.
"Они будут строиться на прочном фундаменте и модернизироваться в свете вызовов, на которые мы будем отвечать сообща", - добавил Рубио.
Встреча госсекретаря США и главы МИД Японии прошла в рамках официального визита американского президента Дональда Трампа.
Цветение сакуры в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
Вчера, 04:46
 
В миреСШАЯпонияМарко РубиоТосимицу МотэгиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала