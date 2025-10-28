Рубио пошутил над отказом главы МИД Японии перевести его слова

ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги в шутку назвал нечестной ситуацию, когда его японский коллега отказался от последовательного перевода при беседе.
"В первую очередь, я хотел бы выразить признательность за возможность встретиться с Вами, господин министр, уже второй раз за 24 часа в разных странах", - начал свою речь Рубио и затем взял паузу для того, чтобы его слова были переведены на японский язык.
Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США
9 августа 2024, 06:55
Переводчик начал было перевод, но Мотэги его остановил, сказав, что все понимает.
"О, вы понимаете? Так нечестно!", - пошутил в ответ госсекретарь США.
По словам Рубио, подписание документов главами государств ранее во вторник, а также торговая сделка и другие формы сотрудничества базируются на мощном фундаменте отношений, который был заложен десятиления назад.
"Экономическая основа чрезвычайно прочная. И некоторые партнерства в бизнесе были выдающимися. Теперь же необходимо модернизировать наши отношения в ответ на вызовы 21 века, включая в сферах технологии, кибербезопасности, персональных данных. Невозможно жить в мире, где другие могли бы доминировать над нами", - подчеркнул он.
Госсекретарь США также заявил, что наступающая эра отношений с Японией является очень волнующей.
"Они будут строиться на прочном фундаменте и модернизироваться в свете вызовов, на которые мы будем отвечать сообща", - добавил Рубио.
Встреча госсекретаря США и главы МИД Японии прошла в рамках официального визита американского президента Дональда Трампа.
Япония подарит США 250 деревьев сакуры
Вчера, 04:46