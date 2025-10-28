"Ростех" объяснил, почему полет МС-21 сопровождался вторым самолетом

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Регламент испытательных полетов гражданских самолетов предполагает обязательное сопровождение воздушного судна вторым самолетом, испытательный полет второго импортозамещенного МС-21 во вторник не стал исключением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

На официальных видео испытательного полета МС-21 можно наблюдать, как рядом летит еще один самолет.

"Испытательные полеты гражданских лайнеров всегда сопровождаются, и МС-21 не является исключением. По регламенту в воздухе должен находиться второй самолет, ведущий технологическое наблюдение за воздушным судном", - пояснили в " Ростехе ".

Там уточнили, что борт-спутник может отличаться в зависимости от завода-производителя, в данном случае им стал учебно-боевой само лет Як -130.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.

В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснял "Ростех".