"Ростех" объяснил, почему полет МС-21 сопровождался вторым самолетом
"Ростех" объяснил, почему полет МС-21 сопровождался вторым самолетом
Регламент испытательных полетов гражданских самолетов предполагает обязательное сопровождение воздушного судна вторым самолетом, испытательный полет второго... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:29:00+03:00
2025-10-28T14:29:00+03:00
2025-10-28T14:29:00+03:00
россия
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иркутский авиационный завод
мс-21
россия
россия, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иркутский авиационный завод, мс-21
Россия, Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иркутский авиационный завод, МС-21
"Ростех" объяснил, почему полет МС-21 сопровождался вторым самолетом
"Ростех" объяснил, почему МС-21 на испытаниях сопровождал второй самолет
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Регламент испытательных полетов гражданских самолетов предполагает обязательное сопровождение воздушного судна вторым самолетом, испытательный полет второго импортозамещенного МС-21 во вторник не стал исключением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Ранее во вторник Минпромторг РФ
сообщил, что образец импортозамещенного МС-2
1, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, успешно совершил испытательный полет и приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода
компании "Яковлев".
На официальных видео испытательного полета МС-21 можно наблюдать, как рядом летит еще один самолет.
"Испытательные полеты гражданских лайнеров всегда сопровождаются, и МС-21 не является исключением. По регламенту в воздухе должен находиться второй самолет, ведущий технологическое наблюдение за воздушным судном", - пояснили в "Ростехе
".
Там уточнили, что борт-спутник может отличаться в зависимости от завода-производителя, в данном случае им стал учебно-боевой самолет Як
-130.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснял "Ростех".
"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот
", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.