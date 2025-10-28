Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос
Хорошие новости
 
08:59 28.10.2025 (обновлено: 16:25 28.10.2025)
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос - РИА Новости, 28.10.2025
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос
Две трети (66%) россиян смотрят в будущее с оптимизмом, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 28.10.2025
общество
вциом
россия
хорошие новости
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
общество, вциом, россия
Общество, ВЦИОМ, Россия, Хорошие новости
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос

ВЦИОМ: 66% россиян смотрят в будущее с оптимизмом

Прохожие на мосту
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Прохожие на мосту. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Две трети (66%) россиян смотрят в будущее с оптимизмом, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
Более половины (66%) респондентов отметили, что смотрят в будущее с оптимизмом и считают, что их жизнь будет в основном улучшаться, 27% смотрят в будущее со страхом и неуверенностью, думая, что их ждут трудные времена.
Половина (52%) россиян предпочли бы иметь небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне, 22% — много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее, девять процентов — иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу, шесть процентов — пойти на риск, чтобы заработать много денег.
Четверо из десяти (40%) опрошенных отметили, что за последние три-пять лет не смогли добиться чего-то важного, что существенно повлияло на их жизнь, 56% заявили, что за эти годы добились того, что изменило жизнь.
По 21% респондентов рассказали, что они смогли купить что-то дорогостоящее (квартиру, дачу, автомобиль) и получить новые навыки (освоить компьютер и другую новую технику, иностранный язык, научиться водить автомобиль), 20% улучшили жилищные условия, по 16% повысили квалификацию и устроились на более высокооплачиваемую работу.
«

"Сочетание молодежной мобильности и прагматичности, с одной стороны, и старшего "тревожного опыта" с надеждами на лучшее будущее — с другой, помогает российскому обществу оставаться устойчивым: первые задают темп адаптации к изменениям, вторые напоминают о необходимости правил, о возможностях повтора кризисов и обозначают горизонт того, "что действительно важно в жизни". Так, в опоре друг на друга, на семью, на российские традиционные ценности россияне проходят трудные периоды и продолжают удивлять своим позитивным настроем", — прокомментировала результаты опроса эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Хорошие новости
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
