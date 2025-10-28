Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада - РИА Новости, 28.10.2025
10:54 28.10.2025
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков обсудили сотрудничество стран, международную повестку и договорились о дальнейшем... РИА Новости, 28.10.2025
россия, белоруссия, минск, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков обсудили сотрудничество стран, международную повестку и договорились о дальнейшем взаимодействии при противодействии агрессии коллективного Запада, сообщили в МИД РФ.
По сообщению министерства, встреча глав МИД России и Белоруссии прошла в понедельник на полях международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
"Состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия, включая взаимное расширение дипломатического представительства и подготовку ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, намеченного на конец ноября… С совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - говорится в сообщении.
