https://ria.ru/20251028/rossiya-2051115061.html
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада - РИА Новости, 28.10.2025
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков обсудили сотрудничество стран, международную повестку и договорились о дальнейшем... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T10:54:00+03:00
2025-10-28T10:54:00+03:00
2025-10-28T10:54:00+03:00
россия
белоруссия
минск
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251015/rossija-2048437155.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, минск, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Белоруссия, Минск, Сергей Лавров, Максим Рыженков
Россия и Белоруссия договорились о противодействии агрессии Запада
Главы МИД России и Белоруссии договорились о противодействии агрессии Запада
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков обсудили сотрудничество стран, международную повестку и договорились о дальнейшем взаимодействии при противодействии агрессии коллективного Запада, сообщили в МИД РФ.
По сообщению министерства, встреча глав МИД России и Белоруссии
прошла в понедельник на полях международной конференции по евразийской безопасности в Минске
.
"Состоялось обстоятельное обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия, включая взаимное расширение дипломатического представительства и подготовку ежегодного совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси, намеченного на конец ноября… С совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - говорится в сообщении.