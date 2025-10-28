Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется, что Трамп хочет устойчивого мира на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.10.2025
14:25 28.10.2025 (обновлено: 03:38 29.10.2025)
Россия надеется, что Трамп хочет устойчивого мира на Украине, заявил Лавров
Позиция президента США Дональда Трампа по Украине вызывает удивление, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.10.2025
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МИНСК, 28 окт РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа по Украине вызывает удивление, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже "отработаны" и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима В.А.Зеленского получить паузу в целях продолжения "накачки" оружием киевской "структуры" — "офис президента", вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима", — сказал он.
Министр выразил надежду на то, что логика установления долгосрочного мира, которую глава Белого дома озвучил на Аляске, возобладает.
"Мы очень надеемся, что президент Трамп хочет действительно устойчивого мира, а не создания условий для продолжения вливаний оружия, денег в киевский режим, чтобы он не оставлял своих усилий, был инструментом европейцев в войне против Российской Федерации", — сказал Лавров.
