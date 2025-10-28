https://ria.ru/20251028/rossija-2051198942.html
Россия надеется, что Трамп хочет устойчивого мира на Украине, заявил Лавров
Позиция президента США Дональда Трампа по Украине вызывает удивление, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 29.10.2025
