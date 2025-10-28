Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на положительный ответ от США по СНВ, заявил Лавров
14:10 28.10.2025 (обновлено: 14:47 28.10.2025)
Россия рассчитывает на положительный ответ от США по СНВ, заявил Лавров
Россия рассчитывает на положительный ответ от США по СНВ, заявил Лавров
Россия рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение российского президента Владимира Путина продолжать придерживаться количественных... РИА Новости, 28.10.2025
Россия рассчитывает на положительный ответ от США по СНВ, заявил Лавров

Лавров: РФ рассчитывает на положительный ответ США по предложению Путина по СНВ

МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает получить положительный ответ от США на предложение российского президента Владимира Путина продолжать придерживаться количественных показателей по СНВ в течение года после истечения срока действия договора, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Действие договора о СНВ истекает 5 февраля 2026 года.
"Надеюсь, что мы сможем получить позитивный ответ от США на предложение о том, чтобы они тоже согласились в одностороннем порядке соблюдать количественные показатели, закрепленные в договоре СНВ-3. Президент Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента Путина. Так что, собственно говоря, мы рассчитываем, что эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление", - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.
"Для того, чтобы заниматься новым договором, конечно, нужна принципиально иная атмосфера в российско-американских отношениях. Прогресс в этих отношениях налицо, но пока прежде всего в том, что возобновился диалог. При Байдене вообще не было никакого диалога. Администрация Трампа, надо отдать ей должное, выступает за диалог, считает, что это просто неотъемлемая обязанность держав, которые являются ядерными державами, тем более ведущими державами, такими как США и Россия", - подчеркнул министр.
О продлении ДСНВ речи давно нет, уточнил Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе
29 сентября, 08:00
"Ни о каком продлении давно речь не идет. Речь идет о том, что, когда мы прекратили участие в этом соглашении, в качестве жеста доброй воли президент Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договор СНВ-3", - добавил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия дала США ядерный ответ
10 октября, 08:00
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
