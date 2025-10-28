Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал к открытой Евразийской архитектуре безопасности - РИА Новости, 28.10.2025
13:14 28.10.2025 (обновлено: 13:15 28.10.2025)
Лавров призвал к открытой Евразийской архитектуре безопасности
Лавров призвал к открытой Евразийской архитектуре безопасности
2025-10-28T13:14:00+03:00
2025-10-28T13:15:00+03:00
в мире
россия
евразия
минск
сергей лавров
владимир путин
нато
в мире, россия, евразия, минск, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Евразия, Минск, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
МИНСК, 28 окт - РИА Новости. Россия не указывает, кому и с кем сотрудничать, но предлагает подумать об открытой для всех государств Евразии общей архитектуре безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не указываем и не собираемся указывать, кому с кем сотрудничать, но ставим вопрос по-другому. Почему бы не подумать о создании общеконтинентальной архитектуры, открытой для всех расположенных в Евразии стран и объединений?", - сказал он, выступая на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
Он указал, что в Евразии нет объединения, дающего хотя бы возможность обмена мнения всем странам региона. В июне прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. По словам Лаврова, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип "региональным проблемам - региональные решения". Министр отмечал, что именно страны региона должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов в Евразии, не допуская негативного вмешательства извне.
В ноябре прошлого года Лавров заявил, что в последние годы, особенно после госпереворота на Украине, НАТО расширяется, претендует на доминирующую роль, причем не только на Западе континента, но и на всем пространстве, заявляя, что для безопасности членов альянса важно заниматься распространением своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и формировать там закрытые блоки. Инициатива, выдвинутая Путиным, о другом подходе к безопасности - равной, обеспеченной без участия внерегиональных сил, она актуальна и уже реализуется, отмечал министр.
Монумент Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Обрубленная страна". На Западе раскрыли последствия конфликта с Россией
Вчера, 02:47
 
