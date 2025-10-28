Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров

«

"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали", — пояснил Лавров.