Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров
12:19 28.10.2025 (обновлено: 13:49 28.10.2025)
Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров
Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров
Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем", — сказал он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Русские побеждают". Заявление генсека НАТО вызвало негодование в Сети
23 октября, 22:48
Лавров уточнил, что Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. Так, в июле Франция и Британия условились о координации ядерных сил и создали "некую Антанту" для разработки ракетных систем. В то же время Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, на днях заговорили о придании ему ядерного измерения.
Министр подчеркнул, что беспокойство вызывают и планы активизации НАТО в Арктике, также альянс стремится "застолбить" себе место в Тихом океане, его цель — сдерживание Китая и изоляция России. При этом Москва не имеет намерений нападать на западные страны и готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.
"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам
21 октября, 08:00
Глава МИД напомнил, что расширение альянса не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. Многие западные страны не могут признать завершение доминирования и наступление новой исторической эпохи.
«
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали", — пояснил Лавров.
Он добавил, что Россия не указывает, кому и с кем сотрудничать, но предлагает подумать об открытой для всех государств Евразии общей архитектуре безопасности.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
24 октября, 12:02
