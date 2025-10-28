Россия не согласна, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО, заявил Лавров

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем", — сказал он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Лавров уточнил, что Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. Так, в июле Франция и Британия условились о координации ядерных сил и создали "некую Антанту" для разработки ракетных систем. В то же время Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, на днях заговорили о придании ему ядерного измерения.
Министр подчеркнул, что беспокойство вызывают и планы активизации НАТО в Арктике, также альянс стремится "застолбить" себе место в Тихом океане, его цель — сдерживание Китая и изоляция России. При этом Москва не имеет намерений нападать на западные страны и готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.
Глава МИД напомнил, что расширение альянса не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам. Многие западные страны не могут признать завершение доминирования и наступление новой исторической эпохи.
"В этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали", — пояснил Лавров.
Он добавил, что Россия не указывает, кому и с кем сотрудничать, но предлагает подумать об открытой для всех государств Евразии общей архитектуре безопасности.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
