В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах
Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ РИА Новости, 28.10.2025
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах
Руденко: РФ расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН