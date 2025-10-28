Рейтинг@Mail.ru
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах - РИА Новости, 28.10.2025
04:26 28.10.2025
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах
Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T04:26:00+03:00
2025-10-28T04:26:00+03:00
вьетнам, россия, малайзия, андрей руденко, евразийский экономический союз, экономика
Вьетнам, Россия, Малайзия, Андрей Руденко, Евразийский экономический союз, Экономика
В МИД сообщили о расширении торговли России со странами АСЕАН в нацвалютах

Руденко: РФ расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«
"Россия расширяет торговлю в нацвалютах с Вьетнамом и другими странами АСЕАН... Это направление нашей экономической политики со многими странами, с Вьетнамом и с другими государствами. С рядом стран заключены соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, в частности с Вьетнамом. Это хорошо работает. Есть проблемы, но они решаемы", - сказал Руденко.
Он добавил, что Россия также заинтересована в приеме карт "Мир" в странах АСЕАН.
"Мы обсуждаем и эти вопросы с Малайзией и с другими странами тоже", - подчеркнул Руденко.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Страны АСЕАН проявляют интерес к Северному морскому пути, заявил Оверчук
