00:06 28.10.2025
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит единство в России, заявил Шойгу
Россия, Москва, Сергей Шойгу, Владимир Путин, СНГ, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Центр международной торговли, Общество
Фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит единство в России, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" укрепит общегражданское единство в РФ, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru.
"Одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства, станет международный фестиваль "Народы России и СНГ", - написал Шойгу.
Он добавил, что президент России Владимир Путин поддержал совместную инициативу Совета безопасности, МИД и ФАДН об организации и проведении фестиваля. Мероприятия пройдут с 31 октября по 5 ноября в Москве на площадках Центра международной торговли, национального центра "Россия" и кинопарка "Москино", отметил секретарь Совета безопасности РФ.
По словам Шойгу, глубоко символично, что фестиваль начнет работу в преддверии государственного праздника - Дня народного единства, который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений.
РоссияМоскваСергей ШойгуВладимир ПутинСНГФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Центр международной торговлиОбщество
 
 
