"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения
Время науки
Время науки
 
19:36 28.10.2025
"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения
"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения
Хлопинские чтения прошли в Доме ученых имени М. Горького в Санкт-Петербурге, они собрали около 200 представителей организаций госкорпорации "Росатом", научных... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T19:36:00+03:00
2025-10-28T19:36:00+03:00
"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения

Хлопинские чтения в Санкт-Петербурге собрали порядка 200 специалистов

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Хлопинские чтения прошли в Доме ученых имени М. Горького в Санкт-Петербурге, они собрали около 200 представителей организаций госкорпорации "Росатом", научных центров Российской академии наук (РАН), Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ведущих вузов и центров ядерной медицины, сообщает пресс-служба корпорации.
Конференцию провело АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (входит в научный дивизион "Росатома"). Мероприятие приурочили к 80-летию атомной промышленности и 135-летию академика Виталия Хлопина.
Кластер Росатома - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков
2 октября, 13:58
"Мы гордимся, что идея о возобновлении Хлопинских чтений была успешно реализована нами. Это большая честь – быть частью и продолжением многолетней истории атомной науки. Сохранение традиций не только является способом отдать должное отцам-основателям атомной промышленности, но и способствует планомерному развитию отрасли", – отметил генеральный директор АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" Константин Вергазов, его слова приводит пресс-служба.
Центральным событием стал доклад вице-президента РАН, научного руководителя Химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степана Калмыкова, посвященный ключевым задачам радиохимии в замыкании ядерного топливного цикла". Ученый подчеркнул, что развитие этого направления является стратегическим приоритетом для отрасли.
"В направлении, связанном с ядерной энергетикой, без преувеличения мы являемся лидерами, потому что те технологии, те подходы по полноценному замыканию ядерного топливного цикла – они реализуются. Мы пока опережаем на два-три шага большинство наших дружественных и недружественных партнеров, потому что по такому же пути идет фактически Франция, озвучивая свои планы, по такому же пути сейчас, возвращаясь в переработку отработавшего ядерного топлива, идут Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия <…> Пока у нас явно в этом есть запас хода, который естественно нельзя растерять. Это полноценное замыкание ядерного топлива, двукомпонентная ядерная энергетика – когда отработавшее топливо из одних реакторов становится топливом, сырьем для других. То есть, мы решаем сырьевую задачу и проблему захоронения отходов", – отметил Калмыков.
С биографическим докладом, посвященным жизни и научному наследию Хлопина, выступил заведующий кафедрой радиохимии Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Смирнов. Для гостей также организовали выставку с личными вещами ученого из его мемориального кабинета, включая портрет, письменные принадлежности и архивные документы. Завершились чтения возложением цветов к памятнику ученому в Некрополе мастеров искусств.
Хлопинские чтения стали первыми почти за 40 лет. Ранее они проводились в Радиевом институте на регулярной основе с 1970 по 1986 год. Мероприятия предполагали выступление ученых с докладами, посвященными радиохимии, и последующее обсуждение актуальных тематических проблематик. Лицу, удостоенному прочтения доклада, вручался диплом чтеца. Традиция была прервана в связи с участием сотрудников института в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" занимается исследованиями ядерно-физического, радиохимического, геохимического и экологического профилей, а также вопросов атомной энергетики, радиоэкологии и получения изотопов. Предприятие поставляет радионуклиды и радионуклидные источники, в том числе радиофармпрепараты для внешних и внутренних рынков.
Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки
6 октября, 16:59
Молодые ученые "Росатома" получили премии за разработки
6 октября, 16:59
 
Время науки
 
 
