"Росатом" возобновил в Санкт-Петербурге научные Хлопинские чтения

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Хлопинские чтения прошли в Доме ученых имени М. Горького в Санкт-Петербурге, они собрали около 200 представителей организаций госкорпорации "Росатом", научных центров Российской академии наук (РАН), Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ведущих вузов и центров ядерной медицины, сообщает пресс-служба корпорации.

Конференцию провело АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (входит в научный дивизион "Росатома"). Мероприятие приурочили к 80-летию атомной промышленности и 135-летию академика Виталия Хлопина.

"Мы гордимся, что идея о возобновлении Хлопинских чтений была успешно реализована нами. Это большая честь – быть частью и продолжением многолетней истории атомной науки. Сохранение традиций не только является способом отдать должное отцам-основателям атомной промышленности, но и способствует планомерному развитию отрасли", – отметил генеральный директор АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" Константин Вергазов, его слова приводит пресс-служба.

Центральным событием стал доклад вице-президента РАН, научного руководителя Химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степана Калмыкова, посвященный ключевым задачам радиохимии в замыкании ядерного топливного цикла". Ученый подчеркнул, что развитие этого направления является стратегическим приоритетом для отрасли.

"В направлении, связанном с ядерной энергетикой, без преувеличения мы являемся лидерами, потому что те технологии, те подходы по полноценному замыканию ядерного топливного цикла – они реализуются. Мы пока опережаем на два-три шага большинство наших дружественных и недружественных партнеров, потому что по такому же пути идет фактически Франция, озвучивая свои планы, по такому же пути сейчас, возвращаясь в переработку отработавшего ядерного топлива, идут Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия <…> Пока у нас явно в этом есть запас хода, который естественно нельзя растерять. Это полноценное замыкание ядерного топлива, двукомпонентная ядерная энергетика – когда отработавшее топливо из одних реакторов становится топливом, сырьем для других. То есть, мы решаем сырьевую задачу и проблему захоронения отходов", – отметил Калмыков.

С биографическим докладом, посвященным жизни и научному наследию Хлопина, выступил заведующий кафедрой радиохимии Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Смирнов. Для гостей также организовали выставку с личными вещами ученого из его мемориального кабинета, включая портрет, письменные принадлежности и архивные документы. Завершились чтения возложением цветов к памятнику ученому в Некрополе мастеров искусств.

Хлопинские чтения стали первыми почти за 40 лет. Ранее они проводились в Радиевом институте на регулярной основе с 1970 по 1986 год. Мероприятия предполагали выступление ученых с докладами, посвященными радиохимии, и последующее обсуждение актуальных тематических проблематик. Лицу, удостоенному прочтения доклада, вручался диплом чтеца. Традиция была прервана в связи с участием сотрудников института в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.