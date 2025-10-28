Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" Роналду выбили из Кубка Саудовской Аравии
Футбол
 
23:29 28.10.2025 (обновлено: 01:08 29.10.2025)
"Аль-Наср" Роналду выбили из Кубка Саудовской Аравии
"Аль-Наср" Роналду выбили из Кубка Саудовской Аравии
"Аль-Иттихад" на выезде обыграл "Аль-Наср" и вышел в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
аль-иттихад
спорт, криштиану роналду, аль-наср, аль-иттихад
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Аль-Иттихад
"Аль-Наср" Роналду выбили из Кубка Саудовской Аравии

"Аль-Иттихад" выбил "Аль-Наср" Роналду из Кубка Саудовской Аравии по футболу

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Аль-Иттихад" на выезде обыграл "Аль-Наср" и вышел в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии по футболу.
Встреча 1/8 финала, прошедшая в Эр-Рияде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Карим Бензема (15-я минута) и Хуссем Ауар (45+2). У "Аль-Насра" отличился Анжело (30). На 49-й минуте "Аль-Иттихад" остался в меньшинстве после удаления Ахмеда Аль-Джулайдана.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду из "Аль-Насра" провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Соперник "Аль-Иттихада" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
Криштиану Роналду и Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года
27 октября, 20:21
 
Футбол
 
