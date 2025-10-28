"Аль-Наср" Роналду выбили из Кубка Саудовской Аравии

https://ria.ru/20251028/ronaldu-2051342066.html
"Аль-Иттихад" на выезде обыграл "Аль-Наср" и вышел в четвертьфинал Кубка Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
аль-иттихад
спорт, криштиану роналду, аль-наср, аль-иттихад
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Аль-Иттихад
