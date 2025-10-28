Рейтинг@Mail.ru
Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках - РИА Новости, 28.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/roddom-2051121085.html
Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках
Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках - РИА Новости, 28.10.2025
Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках
За месяц 70 здоровых младенцев появились на свет в родильном доме в подмосковных Химках в течение месяца после открытия, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T11:22:00+03:00
2025-10-28T11:22:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051120800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df94b1d20ad54434ee31065657a040a5.jpg
https://ria.ru/20251027/administratsiya-2051003385.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051120800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52493ab785ecb31a4f026ed0d3615f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках

В Химках 70 здоровых детей родились в родильном доме за месяц

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиРодильный дом г. Химки
Родильный дом г. Химки - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За месяц 70 здоровых младенцев появились на свет в родильном доме в подмосковных Химках в течение месяца после открытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
"Открытие обновленного родильного дома в Химках – важное событие для нашего города. Это пример современного и человечного подхода к здоровью матерей и детей. Мы гордимся тем, что новая инфраструктура уже помогает семьям получать качественную и своевременную помощь", – отметила местный депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Так, в здании роддома обновили планировку, завезли новое оборудование. На цокольном этаже развернули раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений. В медучреждении действуют два родильных зала для оказания экстренной помощи роженицам и беременным. Палаты с индивидуальным санузлом и душевой рассчитаны на пребывание двух женщин.
Кроме того, для будущих мам доступны партнерские роды. Эта услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Пригласить можно мужа, родственника или подругу. Еще женщинам доступны альтернативные роды.
В пресс-службе подчеркнули, что новоиспеченные родители получают помощь для подготовки к грудному вскармливанию и рекомендации по уходу за ребенком.
Выездная администрация - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Выездную администрацию проведут в подмосковных Химках
27 октября, 18:06
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала