Семьдесят здоровых детей родились в недавно открытом роддоме в Химках

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За месяц 70 здоровых младенцев появились на свет в родильном доме в подмосковных Химках в течение месяца после открытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

"Открытие обновленного родильного дома в Химках – важное событие для нашего города. Это пример современного и человечного подхода к здоровью матерей и детей. Мы гордимся тем, что новая инфраструктура уже помогает семьям получать качественную и своевременную помощь", – отметила местный депутат Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.

Так, в здании роддома обновили планировку, завезли новое оборудование. На цокольном этаже развернули раздельные приемные акушерского и гинекологического отделений. В медучреждении действуют два родильных зала для оказания экстренной помощи роженицам и беременным. Палаты с индивидуальным санузлом и душевой рассчитаны на пребывание двух женщин.

Кроме того, для будущих мам доступны партнерские роды. Эта услуга предоставляется бесплатно по полису ОМС. Пригласить можно мужа, родственника или подругу. Еще женщинам доступны альтернативные роды.