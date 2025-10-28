Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга оказался на треть выше московского: в сентябре-октябре посетители тратили в них в среднем по 5820 рублей против 4350 рублей в столице, показало исследование компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.

"Рестораны и бары – средний чек в целом по России 2920 рублей, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 4%", - привели аналитики данные, изучив статистику фискальных чеков с 1 сентября по 23 октября этого и прошлого года.

Среди городов-миллионников наиболее заметную динамику средний чек показал в Петербурге - рост на 18% до 5820 рублей. На втором месте оказался Челябинск , где в подобных заведениях стали оставлять в среднем на 15% больше - по 4708 рублей. Замкнула тройку Самара , где средний чек подрос на 14% до 2229 рублей.

Таким образом, средний чек в Москве оказался на треть ниже, чем в Северной столице, при этом реже тратились и там, и там - число покупок в обоих крупнейших городах страны просело на 2%. Кроме них, реже совершали операции в ресторане жители и гости Самары и Воронежа (на 1%).

В остальных же городах покупки совершали чаще - в Нижнем Новгороде (на 10%), Казани (на 9%), Уфе (на 7%), Челябинске и Краснодаре (на 5%), Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Омске (на 4%), Новосибирске, Перми, Волгограде и Красноярске (на 3%).