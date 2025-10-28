Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах - РИА Новости, 28.10.2025
03:09 28.10.2025
https://ria.ru/20251028/restoran-2051072367.html
Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах
Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах - РИА Новости, 28.10.2025
Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах
Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга оказался на треть выше московского: в сентябре-октябре посетители тратили в них в среднем по 5820 рублей против 4350... РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T03:09:00+03:00
2025-10-28T03:09:00+03:00
общество
челябинск
самара
новосибирск
челябинск
самара
новосибирск
общество, челябинск, самара, новосибирск
Общество, Челябинск, Самара, Новосибирск
Исследование показало, сколько денег тратят россияне в ресторанах

"Платформа ОФД": средний чек в ресторанах Петербурга на треть выше московского

Ресторан
Ресторан - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Ресторан. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средний чек в ресторанах Санкт-Петербурга оказался на треть выше московского: в сентябре-октябре посетители тратили в них в среднем по 5820 рублей против 4350 рублей в столице, показало исследование компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Рестораны и бары – средний чек в целом по России 2920 рублей, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 4%", - привели аналитики данные, изучив статистику фискальных чеков с 1 сентября по 23 октября этого и прошлого года.
Среди городов-миллионников наиболее заметную динамику средний чек показал в Петербурге - рост на 18% до 5820 рублей. На втором месте оказался Челябинск, где в подобных заведениях стали оставлять в среднем на 15% больше - по 4708 рублей. Замкнула тройку Самара, где средний чек подрос на 14% до 2229 рублей.
На 13% он подрос в Новосибирске (до 3788 рублей), Ростове-на-Дону (до 2450 рублей), Волгограде (до 2232 рублей), на 12% - в Москве (до 4350 рублей), Краснодаре (до 3780 рублей), Красноярске (до 2243 рублей), на 11% - в Казани (до 2217 рублей), Перми (до 2155 рублей), Нижнем Новгороде (до 2095 рублей), Воронеже (до 1986 рублей), на 9% - в Уфе (до 2647 рублей), Екатеринбурге (до 2170 рублей), Омске (до 2103 рублей).
Таким образом, средний чек в Москве оказался на треть ниже, чем в Северной столице, при этом реже тратились и там, и там - число покупок в обоих крупнейших городах страны просело на 2%. Кроме них, реже совершали операции в ресторане жители и гости Самары и Воронежа (на 1%).
В остальных же городах покупки совершали чаще - в Нижнем Новгороде (на 10%), Казани (на 9%), Уфе (на 7%), Челябинске и Краснодаре (на 5%), Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Омске (на 4%), Новосибирске, Перми, Волгограде и Красноярске (на 3%).
На фоне более холодной, дождливой погоды, потребитель этой осенью больше выбирал закрытые, комфортные заведения общепита. Как правило, это ресторанный формат. При этом в таком сегменте общепита растет объем заказов блюд более премиального ассортимента, что отражается в величине средней покупки. Подъем продаж выражен преимущественно вне столицы, на региональном уровне. К слову, здесь же выше и доля оплаты наличными", - отмечают эксперты компании.
ОбществоЧелябинскСамараНовосибирск
 
 
