В России возбудили дело против журналиста Катаева* - РИА Новости, 28.10.2025
06:31 28.10.2025
В России возбудили дело против журналиста Катаева*
В России возбудили дело против журналиста Катаева*
происшествия
россия
москва
украина
россия
москва
украина
2025
происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили в России в отношении журналиста Дениса Катаева*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В 2024 году Таганский районный суд Москвы дважды оштрафовал Катаева* по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
25 октября, 13:15
"В отношении Катаева возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"** (иноагент), сейчас является сотрудником французского СМИ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Минюст расширил список иноагентов
