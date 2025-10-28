https://ria.ru/20251028/rassledovanie-2051083414.html
В России возбудили дело против журналиста Катаева*
В России возбудили дело против журналиста Катаева* - РИА Новости, 28.10.2025
В России возбудили дело против журналиста Катаева*
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили в России в отношении журналиста Дениса Катаева*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.10.2025
В России возбудили дело против журналиста Катаева*
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили в России в отношении журналиста Дениса Катаева*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В 2024 году Таганский районный суд Москвы
дважды оштрафовал Катаева* по статье 19.34 КоАП РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента).
"В отношении Катаева возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сказал собеседник агентства.
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине
. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"** (иноагент), сейчас является сотрудником французского СМИ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
**СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России