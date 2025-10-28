Рейтинг@Mail.ru
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство - РИА Новости, 28.10.2025
02:28 28.10.2025
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство - РИА Новости, 28.10.2025
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство
Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное... РИА Новости, 28.10.2025
происшествия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2025
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство

Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево против попрошаек рассмотрят отдельно

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное производство, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Уголовное дело будут выделять в отдельное производство для направления в суд", - сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости сообщал, что в числе "попрошаек" были арестованы две сестры и их мать.
По данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
Ранее в беседе с РИА Новости адвокат арестованного по делу Дмитрия Боглаева Павел Чигилейчик сообщал, что его подзащитный, напротив, боролся с "попрошайками" и таксистами, которые, как считает следствие, значительно завышали цены на поездки. Боглаев, по словам зашиты, пытался пресекать их незаконные действия, как и Кабочкин, которого считают организатором преступной схемы. Как уточняла защита, Кабочкин является владельцем транспортной компании, а Боглаев следил за порядком в ней.
В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет более 4 миллионов рублей.
