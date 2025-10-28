В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении так называемых "попрошаек" в рамках расследования дела о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево" выделят в отдельное производство, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Уголовное дело будут выделять в отдельное производство для направления в суд", - сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новости сообщал, что в числе "попрошаек" были арестованы две сестры и их мать.

По данному делу уже арестованы 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

Ранее в беседе с РИА Новости адвокат арестованного по делу Дмитрия Боглаева Павел Чигилейчик сообщал, что его подзащитный, напротив, боролся с "попрошайками" и таксистами, которые, как считает следствие, значительно завышали цены на поездки. Боглаев, по словам зашиты, пытался пресекать их незаконные действия, как и Кабочкин, которого считают организатором преступной схемы. Как уточняла защита, Кабочкин является владельцем транспортной компании, а Боглаев следил за порядком в ней.

В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.