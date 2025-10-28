Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность четырехдневной рабочей недели в России
02:46 28.10.2025 (обновлено: 03:35 28.10.2025)
Эксперт оценил возможность четырехдневной рабочей недели в России
Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России нереализуемо, поскольку для сохранения объема ВВП на прежнем уровне потребуются рост... РИА Новости, 28.10.2025
россия
испания
финляндия
александр сафонов
экономика
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Эксперт оценил возможность четырехдневной рабочей недели в России

Финансист Сафонов: четырехдневная рабочая неделя в России нереализуема

Сотрудники фирмы в офисе компании. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России нереализуемо, поскольку для сохранения объема ВВП на прежнем уровне потребуются рост производительности труда на 20% или привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Сокращение рабочей недели в России до четырех дней на сегодняшний день - это нереализуемая задача. Причины вполне очевидны. Во-первых, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек, при этом это должно происходить одновременно во всех секторах экономики", - сказал агентству Сафонов.
Эксперт отметил, что, во-вторых, сохранение объемов ВВП при гипотетической возможности привлечь 20% нового персонала без роста производительности труда приведет к сокращению зарплаты, что невозможно. Сафонов уточнил, что сейчас ряд компаний переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за ограничений потребительского спроса, но это вынужденная мера: такие работники теряют в заработке.
Профессор объяснил, что в условиях дефицита кадров будет трудно найти специалистов для поддержания семидневного режима работы неотложной медицинской помощи и стационаров или пятидневного режима школ и детских садов. Однако компании из коммерческого сектора, которые в состоянии реализовать такой проект, вполне могут перейти на новый график без потери в зарплате сотрудников за счет повышения производительности труда, устранения бесполезных процессов и внутренней бюрократии, допустил Сафонов.
"Как показывает зарубежная практика, проект введения четырехдневной рабочей недели, например, в Испании был связан с попыткой решить проблему безработицы среди молодых людей, при этом правительство обязалось предоставить субсидии для поддержания прежнего уровня оплаты труда. В Финляндии проекты с введением сокращенной рабочей недели в медицинских организациях оказались эффективными с точки зрения сокращения нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, но были заморожены из-за невозможности найти в достаточном количестве необходимые кадры", - заключил эксперт.
