Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
20:26 28.10.2025
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T20:26:00+03:00
2025-10-28T20:26:00+03:00
безопасность
россия
брянская область
орловская область
вооруженные силы украины
россия
брянская область
орловская область
безопасность, россия, брянская область, орловская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Брянская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами

Силы ПВО уничтожили 15 БПЛА ВСУ над 5 российскими регионами

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого октября с 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Брянской области, три – над территорией Орловской области, по два БПЛА – над территориями Курской и Тульской областей и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Целью атак БПЛА является посеять панику в России, заявил Шойгу
БезопасностьРоссияБрянская областьОрловская областьВооруженные силы Украины
 
 
