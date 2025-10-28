https://ria.ru/20251028/pvo-2051326238.html
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами - РИА Новости, 28.10.2025
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
россия
брянская область
орловская область
вооруженные силы украины
Силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над пятью российскими регионами
Силы ПВО уничтожили 15 БПЛА ВСУ над 5 российскими регионами