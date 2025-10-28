https://ria.ru/20251028/pvo-2051064124.html
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2025
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Дежурные силы ПВО уничтожили еще 14 беспилотников на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
брянская область
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над Брянской областью, пострадавших нет