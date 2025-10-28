Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 28.10.2025
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области
Дежурные силы ПВО уничтожили еще 14 беспилотников на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 28.10.2025
безопасность
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО уничтожили еще 14 беспилотников на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее в минобороны РФ сообщили об уничтожении восьми беспилотников в период с 18.00 мск до 20.00 мск понедельника.
"Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
