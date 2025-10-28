https://ria.ru/20251028/pvo-2051061732.html
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.10.2025
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
ПВО вечером сбила 23 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T00:11:00+03:00
2025-10-28T00:11:00+03:00
2025-10-28T00:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
москва
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
москва
орловская область
тульская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, москва, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, тульская область, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Москва, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО вечером 27 октября сбили 23 украинских беспилотника