Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА - РИА Новости, 28.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 28.10.2025 (обновлено: 00:16 28.10.2025)
Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских БПЛА
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
москва
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
тульская область
брянская область
москва
орловская область
тульская область
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Дежурные средства ПВО вечером 27 октября сбили 23 украинских беспилотника

Командный пункт
Командный пункт
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ПВО вечером сбила 23 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Двадцать седьмого октября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы ликвидировали:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
