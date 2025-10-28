МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад не может конкурировать с Россией после заявления Путина об успешном завершении испытаний ракеты "Буревестник", написал журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью", — заявил он.
Кроме того, журналист отметил, что новые учения и заявления об успешных испытаниях инновационного оружия — это предупреждение для западных стран о том, что у них нет шансов победить Россию в случае конфронтации. Стейган подчеркнул, что Россия обладает оружием, "которое может уничтожить любой западный командный центр без шансов на защиту".
Журналист также осудил стремление Запада к разжиганию войны.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>