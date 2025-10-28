Рейтинг@Mail.ru
19:15 28.10.2025
Запад не может конкурировать с Россией после заявления Путина об успешном завершении испытаний ракеты "Буревестник", написал журналист Пол Стейган в своем блоге РИА Новости, 28.10.2025
На Западе признали тяжелую правду после предупреждения от Путина

Steigan: у Запада нет оружия против российского Буревестника

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Запад не может конкурировать с Россией после заявления Путина об успешном завершении испытаний ракеты "Буревестник", написал журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью", — заявил он.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Володин назвал "Буревестник" ответом тем, кто посягает на свободу России
Вчера, 15:36
Кроме того, журналист отметил, что новые учения и заявления об успешных испытаниях инновационного оружия — это предупреждение для западных стран о том, что у них нет шансов победить Россию в случае конфронтации. Стейган подчеркнул, что Россия обладает оружием, "которое может уничтожить любой западный командный центр без шансов на защиту".
Журналист также осудил стремление Запада к разжиганию войны.
В воскресенье президент во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. В свою очередь, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что тест ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 Магадан - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Реальная угроза". В Европе забили тревогу из-за российского оружия
Вчера, 15:37
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВладимир ПутинНАТОВалерий ГерасимовТакер Карлсон
 
 
