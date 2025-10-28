https://ria.ru/20251028/putin-2051217499.html
Путин обсудит с правительством развитие рыбохозяйственного комплекса
Путин обсудит с правительством развитие рыбохозяйственного комплекса
Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференц-связи обсудит с членами правительства развитие рыбохозяйственного комплекса, сообщает... РИА Новости, 28.10.2025
камчатский край
россия
владимир путин
