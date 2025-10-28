Рейтинг@Mail.ru
14:16 28.10.2025
Путин указал на сохраняющуюся проблему в школах в Ямале
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым указал на сохраняющуюся проблему второй смены в регионе.
Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Обсуждались, в частности, вопросы образования и социальной инфраструктуры. Глава государства попросил губернатора доложить, как в регионе обстоят дела со школами, обратив внимание на проблему обучения во вторую смену сохраняется.
"Двадцать пять процентов школьников ходят во вторую смену", - отметил Путин на встрече.
Губернатор подтвердил, что проблема сохраняется и доложил президенту о планах построить восемь новых школ в регионе и отремонтировать еще шесть.
Экзамен - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников
15 октября, 22:24
 
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов, Ямал, Общество
 
 
