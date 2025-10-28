Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи

Путин указал на сохраняющуюся проблему в школах в Ямале

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым указал на сохраняющуюся проблему второй смены в регионе.

Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова . Обсуждались, в частности, вопросы образования и социальной инфраструктуры. Глава государства попросил губернатора доложить, как в регионе обстоят дела со школами, обратив внимание на проблему обучения во вторую смену сохраняется.

"Двадцать пять процентов школьников ходят во вторую смену", - отметил Путин на встрече.