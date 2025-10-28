https://ria.ru/20251028/putin-2051189281.html
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности - РИА Новости, 28.10.2025
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности
Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Ямало-Ненецкого автономного округа в снижении младенческой смертности в регионе. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T14:04:00+03:00
2025-10-28T14:04:00+03:00
2025-10-28T14:04:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051185024_0:74:3072:1801_1920x0_80_0_0_509811b6ee63d8750b7e78a160a132f2.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050087438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051185024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03f3c76a60d43360a6759ed1351c03c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий артюхов
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности в регионе