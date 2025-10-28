Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности
14:04 28.10.2025
Путин отметил успехи Ямала в снижении младенческой смертности
Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Ямало-Ненецкого автономного округа в снижении младенческой смертности в регионе. РИА Новости, 28.10.2025
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
россия
россия, владимир путин, дмитрий артюхов
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Ямало-Ненецкого автономного округа в снижении младенческой смертности в регионе.
Путин во вторник принял с докладом главу ЯНАО Дмитрия Артюхова. Обсуждались, в частности, вопросы демографии и здравоохранения.
"Младенческая смертность понизилась в 5,4 раза. Это хороший показатель", - сказал Путин на встрече.
Как отметили в Кремле, соответствующих результатов регион добился за 15 лет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин заявил о возросшем стремлении россиян заводить многодетные семьи
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Артюхов
 
 
