Путин спросил главу Ямала, тает ли вечная мерзлота
Путин спросил главу Ямала, тает ли вечная мерзлота
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым поинтересовался, тает ли вечная мерзлота. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-28T13:59:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий артюхов
россия
