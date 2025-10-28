https://ria.ru/20251028/putin-2051113560.html
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил три подразделения ВС РФ 103-й, 57-й и 242-й мотострелковый полки - с присвоением наименования "гвардейский", отметив массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные бойцами при защите Отечества, соответствующие телеграммы
опубликованы на сайте Кремля.
Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования "гвардейский" 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграммах.
Президент убежден, что "воины-гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге", с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.