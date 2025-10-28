Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 28.10.2025
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский" - РИА Новости, 28.10.2025
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"
Президент России Владимир Путин поздравил три подразделения ВС РФ 103-й, 57-й и 242-й мотострелковый полки - с присвоением наименования "гвардейский", отметив... РИА Новости, 28.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин поздравил три полка ВС России с присвоением звания "гвардейский"

Путин поздравил три мотострелковых полка с присвоением звания "гвардейский"

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил три подразделения ВС РФ 103-й, 57-й и 242-й мотострелковый полки - с присвоением наименования "гвардейский", отметив массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные бойцами при защите Отечества, соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования "гвардейский" 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам.
"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России... Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграммах.
Президент убежден, что "воины-гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге", с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин отметил стойкость бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
4 июня, 10:11
4 июня, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
