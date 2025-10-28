Рейтинг@Mail.ru
Полпред в ПФО рассказал об усилении атак ВСУ на критически важные объекты - РИА Новости, 28.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 28.10.2025
Полпред в ПФО рассказал об усилении атак ВСУ на критически важные объекты
Противник использовал в семь раз больше беспилотников в попытках атаковать критически важные объекты Приволжского федерального округа в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 28.10.2025
Полпред в ПФО рассказал об усилении атак ВСУ на критически важные объекты

Комаров: ВСУ втрое увеличили число атак БПЛА на критически важные объекты в ПФО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Противник использовал в семь раз больше беспилотников в попытках атаковать критически важные объекты Приволжского федерального округа в 2025 году, сообщил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
"В текущем году количество атак на критически важные объекты увеличилось в три раза, при этом использовано практически в семь раз больше беспилотников", - сказал он на выездном совещании секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.
По словам полпреда, применение противником ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия является сейчас одной из основных угроз безопасности.
