В фортификациях в Курской области нашли нарушения, заявила прокурор

КУРСК, 28 окт – РИА Новости. Средства связи и инженерные заграждения отсутствовали на позициях, которые оборудовали при возведении фортификаций в Курской области, заявила прокурор в Ленинском райсуде Курска.

По ее словам, в результате визуального обзора комиссией нарушения были выявлены и в поселке Теткино. "Установлено, что исполнительная схема, представленная организацией ООО "КТК-Сервис", не соответствует заявленным видам работ. Траншеи... выполнены с нарушениями и не соответствуют техническим заданиям. Материалы ненадлежащего качества... Перекрытия окопа частично присутствуют, не соответствуют техническому заданию", – рассказала прокурор.