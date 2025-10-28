Рейтинг@Mail.ru
В фортификациях в Курской области нашли нарушения, заявила прокурор - РИА Новости, 28.10.2025
18:28 28.10.2025
В фортификациях в Курской области нашли нарушения, заявила прокурор
В фортификациях в Курской области нашли нарушения, заявила прокурор
Средства связи и инженерные заграждения отсутствовали на позициях, которые оборудовали при возведении фортификаций в Курской области, заявила прокурор в... РИА Новости, 28.10.2025
курская область
курск
глушковский район
владимир лукин
курская область
курск
глушковский район
Новости
ru-RU
курская область, курск, глушковский район, владимир лукин
Курская область, Курск, Глушковский район, Владимир Лукин
Прокурор сообщила о нарушениях при возведении фортификаций в Курской области

КУРСК, 28 окт – РИА Новости. Средства связи и инженерные заграждения отсутствовали на позициях, которые оборудовали при возведении фортификаций в Курской области, заявила прокурор в Ленинском райсуде Курска.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
"На территории Попово-Лежачей Глушковского района осуществлен визуальный осмотр, установлены виды, объемы работ фортификационного оборудования оборонительных позиций... Основные недостатки выявлены в ходе проведения проверки... Входы сообщения полностью не перекрыты, не обсыпаны... Позиции для БТР не оборудованы... Не оборудованы вхожие места, отсутствуют маскировочные сети, отсутствуют полевые средства связи, или связь между этажами не проложена. Отсутствуют инженерные заграждения", – зачитала исследование письменных материалов уголовного дела прокурор.
По ее словам, в результате визуального обзора комиссией нарушения были выявлены и в поселке Теткино. "Установлено, что исполнительная схема, представленная организацией ООО "КТК-Сервис", не соответствует заявленным видам работ. Траншеи... выполнены с нарушениями и не соответствуют техническим заданиям. Материалы ненадлежащего качества... Перекрытия окопа частично присутствуют, не соответствуют техническому заданию", – рассказала прокурор.
Курская областьКурскГлушковский районВладимир Лукин
 
 
