Комитет Совфеда поддержал закон о призыве на военную службу в течение года - РИА Новости, 28.10.2025
15:58 28.10.2025
Комитет Совфеда поддержал закон о призыве на военную службу в течение года
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда поддержал закон о призыве на военную службу в течение года

Комитет СФ по обороне поддержал закон о призыве на военную службу в течение года

Здание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне на заседании во вторник поддержал закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Сенаторы рассмотрят документ на заседании палаты в среду.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума одобрила проект о сборах резервистов для защиты важных объектов
Вчера, 14:29
В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО
Вчера, 14:42
 
