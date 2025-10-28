Комитет Совфеда поддержал закон о призыве на военную службу в течение года

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по обороне на заседании во вторник поддержал закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, сообщил РИА Новости источник в комитете.

Сенаторы рассмотрят документ на заседании палаты в среду.

В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее отмечали парламентарии, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.

Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.